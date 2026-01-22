Первый трейлер мультсериала по «Звёздным войнам» про Дарта Мола — премьера 6 апреля

Компания Disney представила трейлер мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Шоу про одного из самых популярных злодеев космической вселенной стартует 6 апреля на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Проект выступает спин-оффом знаменитого мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который ухоодит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

В первый раз Дарт Мол появился в фильме «Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза» — тогда его сыграл актёр Рэй Парк («Люди Икс»). Злодей получил большую популярность среди фанатов и потому был возвращён в мультсериале «Звёздные войны: Войны клонов». Позднее персонаж появился в другом проекте по вселенной «Звёздные войны: Повстанцы», а также в камео в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».