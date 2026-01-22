Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Falcons выбила Team Liquid с BLAST Bounty Winter — m0NESY набил 50 фрагов

Team Falcons выбила Team Liquid с BLAST Bounty Winter — m0NESY набил 50 фрагов
Комментарии

Team Falcons пробилась в полуфинал турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В четвертьфинальном матче коллектив уверенно обыграл состав Team Liquid со счётом 2:0.

На первой карте Nuke борьба затянулась до овертаймов, но Falcons оказалась сильнее — 16:14. На Dust2 команда Ильи m0NESY Осипова закрепила успех, победив со счётом 13:8.

Российский снайпер стал главным героем встречи, завершив серию с впечатляющей статистикой: 50 убийств при 31 смерти. Falcons выступает на турнире с заменой — вместо Максима kyousuke Лукина играет стендин из академии.

Team Liquid покинула чемпионат, заняв пятое-восьмое место и заработав $ 40 тыс. Team Falcons прошла в следующий раунд плей-офф, где узнает своего соперника позднее. Основная стадия ивента проходит на Мальте с 22 по 25 января.

Тренер тоже пропускает турнир:
Тренер Team Falcons zonic пропустит BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android