Forza Horizon 6 выйдет 19 мая — трейлер и детали гонки

Студия Playground Games представила Forza Horizon 6 — шестую часть гоночной серии аркадных гонок. Её события развернутся в Японии, а релиз проекта состоится 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series, а потом доберётся и до PlayStation 5.

В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Японии. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

По традиции события Horizon 6 будут разделены на четыре времени года, а особую ставку разработчики делают на японские автомобили. Кроме того, геймеров ждёт самый проработанный город в истории серии — Токио.

Авторы также добавят новые настройки доступности, улучшат звуки и сетевой режим, а также введут кастомизируемые гаражи.

Скриншоты Forza Horizon 6

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft