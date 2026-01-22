Новая Fable выйдет осенью 2026 года — трейлер и детали

Студия Playground Games поделилась деталями Fable — новой части культовой серии фэнтезийных RPG. Игра выйдет уже этой осенью на ПК и Xbox Series и PlayStation 5. Это первая большая игра по вселенной с 2011 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Microsoft.

Будущая Fable станет большим перезапуском франшизы. По сюжету над Альбионом нависла таинственная угроза исчезновения, и только величайший герой континента может спасти мир от уничтожения. По традиции новая Fable сделает упор на решения и их последствия, а главная тема игры — «Каким героем ты хочешь стать?».

Разработчики обещают нелинейную RPG без загрузочных экранов и с большим разнообразием локаций. В проекте будет кастомизация своего персонажа из определённого набора лиц в духе Hogwarts Legacy, разнообразная боевая система с оружием ближнего и дальнего боя, а также с магией, возможностью работать, жениться и завести детей в своём собственном доме и множество других механик.

Авторы также очень гордятся проработкой персонажей — у каждого из них своя жизнь, своё расписание, мотивация и занятия в духе серии The Elder Scrolls. Они также будут реагировать на поступки главного героя, что повлияет в том числе на цены на товары.