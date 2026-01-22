Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Bounty Winter по CS 2

FURIA обыграла HEROIC и вышла в полуфинал BLAST Bounty Winter по CS 2
Комментарии

FURIA Esports пробилась в полуфинал турнира BLAST Bounty Winter 2026. В напряжённом четвертьфинальном противостоянии коллектив Габриэля FalleN Толедо одолел европейский состав HEROIC со счётом 2-1.

Серия началась с разгромного поражения бразильцев на Mirage (3:13). Однако на второй карте Dust2 FURIA ответила зеркальным счётом 13:2. Судьба матча решилась на Nuke, где южноамериканский ростер оказался сильнее — 13:9.

Ключевой вклад в победу внёс российский снайпер Данил molodoy Голубенко. Киберспортсмен завершил встречу с 47 фрагами при 26 смертях и рейтингом 1,61, став самым ценным игроком четвертьфинала наравне с Ильёй m0NESY Осиповым из Team Falcons.

В следующем раунде плей-офф определятся соперники полуфиналистов. 23 января свои матчи проведут пары Team Vitality — GamerLegion и Team Spirit — PARIVISION. Турнир проходит на Мальте, призовой фонд составляет $ 1,15 млн.

Материалы по теме
Team Falcons выбила Team Liquid с BLAST Bounty Winter — m0NESY набил 50 фрагов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android