В Deadlock вышел крупный патч — добавили шесть героев и новый режим

Компания Valve выпустила крупный патч для Deadlock под названием «Ритуал обретает форму».

Главной новинкой стал режим «Уличная драка». Это быстрые матчи в формате «4 на 4», которые проходят до трёх побед. Каждый раунд длится всего несколько минут. В этом режиме отсутствует фарм: игроки начинают с равными ресурсами и выбирают экипировку из случайного списка предметов.

Ростер героев пополнится шестью бойцами. Начиная с 26 января в игре будут появляться по два новых персонажа в неделю (по понедельникам и четвергам). Порядок выхода определят сами игроки путём голосования — специальные жетоны для этого выдаются за победы в матчах.

Фото: Valve

Другие важные изменения:

полностью обновлены модели главных боссов (Покровителей) и дизайн баз;

переработан интерфейс, добавлены экран MVP и статистика после матча;

внедрена система «реактивных портретов» — иконка героя меняется в зависимости от ситуации в игре;

добавлены новые предметы: Ballistic Enchantment (увеличивает дальность способностей) и Recharging Rush (восстанавливает заряды умений при нанесении урона);

улучшена работа камеры, чата и системы настроек. Также добавили настройку прицела.

Обновление также привнесло множество технических правок, включая оптимизацию рендеринга, улучшение античита и доработку крипов.