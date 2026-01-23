Скидки
«Рыцарь Семи Королевств» стартовал с третьего места среди лучших дебютов HBO Max

По данным Variety, у сериала «Рыцарь Семи Королевств», похоже, полный порядок с рейтингами. Шоу стартовало с третьего места среди самых популярных проектов в истории HBO Max.

Проект набрал набрав 6,7 млн просмотров в США за три дня на всех платформах. Если ударяться в сравнения, за тот же период второй сезон «Питт» посмотрели 5,4 млн зрителей, а четвертый сезон «Индустрии» — 800 тыc. зрителей.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

