«Рыцарь Семи Королевств» стартовал с третьего места среди лучших дебютов HBO Max
По данным Variety, у сериала «Рыцарь Семи Королевств», похоже, полный порядок с рейтингами. Шоу стартовало с третьего места среди самых популярных проектов в истории HBO Max.
Проект набрал набрав 6,7 млн просмотров в США за три дня на всех платформах. Если ударяться в сравнения, за тот же период второй сезон «Питт» посмотрели 5,4 млн зрителей, а четвертый сезон «Индустрии» — 800 тыc. зрителей.
«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».
Комментарии
