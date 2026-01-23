Сценарист «Тьмы» работает над вторым сезоном «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сценарист «Тьмы» Баран бо Одар подтвердил в соцсетях, что будет работать над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Ранее в HBO подтверждали, что продолжение шоу запущено в работу.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» вышел осенью 2025 года и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Проект официально не продлили, однако в HBO уже начали писать сценарий продолжения истории древнего монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»).