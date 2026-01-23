Появился стильный постер фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли

A24 в честь скорого выпуска «Марти Великолепного» в IMAX-прокат, который стартует 30 января, выпустила свежий стильный постер фильма.

Постер «Марти Великолепного»

Фото: A24

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что профессиональный спортсмен. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, для которого эта картина может стать поворотной в карьере.

Картина получила девять номинаций на «Оскар», включая категории «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучший оригинальный сценарий». «Марти Великолепный» идёт в официальном российском прокате.