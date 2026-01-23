«Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом выйдет 15 января 2027 года
Поделиться
Amazon MGM Studios и Miramax’s объявили дату выхода в зарубежный прокат «Пчеловода 2». Фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли появится в кинотеатрах 15 января 2027 года.
Главный герой боевика — Адам Клэй, который живёт в пригороде и разводит пчёл. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам. О чём будет рассказывать вторая часть, пока неизвестно.
Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками.
Комментарии
- 23 января 2026
-
08:59
-
08:24
-
07:40
-
07:23
-
06:42
-
02:17
- 22 января 2026
-
23:48
-
21:52
-
21:19
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:17
-
19:48
-
19:42
-
19:14
-
18:47
-
18:41
-
18:21
-
17:48
-
17:30
-
17:21
-
17:11
-
17:06
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:29
-
16:21
-
15:46
-
15:30
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:36