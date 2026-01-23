«Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом выйдет 15 января 2027 года

Amazon MGM Studios и Miramax’s объявили дату выхода в зарубежный прокат «Пчеловода 2». Фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли появится в кинотеатрах 15 января 2027 года.

Главный герой боевика — Адам Клэй, который живёт в пригороде и разводит пчёл. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам. О чём будет рассказывать вторая часть, пока неизвестно.

Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками.