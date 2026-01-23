«Я не буду Бэтменом»: Крис Пратт — о своей роли в киновселенной DC
Поделиться
В последнее врем Крис Пратт стал часто шутить о том, кого он мог бы сыграть в киновселенной DC. Недавно актёр и звезда «Стражей Галактики» поведал забавную историю, связанную с Джеймсом Ганном.
Пратт рассказал, что отправил Ганну отредактированную в фотошопе фотографию, на которой он изображён в маске Бэтмена. Реакция Джеймса была… неопределённой, поэтому Крис посчитал, что Тёмным рыцарем ему уж точно не быть.
Он просто сказал: «Ха-ха». Так что можно с уверенностью сказать, что я не буду Бэтменом…
Кого в теории мог бы сыграть исполнитель роли Звёздного Лорда? Сказать пока трудно, но у фанатов наверняка есть пара-тройка вариантов, среди которых наверняка найдётся место даже для Бэтмена.
Комментарии
- 23 января 2026
-
08:59
-
08:24
-
07:40
-
07:23
-
06:42
-
02:17
- 22 января 2026
-
23:48
-
21:52
-
21:19
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:17
-
19:48
-
19:42
-
19:14
-
18:47
-
18:41
-
18:21
-
17:48
-
17:30
-
17:21
-
17:11
-
17:06
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:29
-
16:21
-
15:46
-
15:30
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:36