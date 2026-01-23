«Я не буду Бэтменом»: Крис Пратт — о своей роли в киновселенной DC

В последнее врем Крис Пратт стал часто шутить о том, кого он мог бы сыграть в киновселенной DC. Недавно актёр и звезда «Стражей Галактики» поведал забавную историю, связанную с Джеймсом Ганном.

Пратт рассказал, что отправил Ганну отредактированную в фотошопе фотографию, на которой он изображён в маске Бэтмена. Реакция Джеймса была… неопределённой, поэтому Крис посчитал, что Тёмным рыцарем ему уж точно не быть.

Он просто сказал: «Ха-ха». Так что можно с уверенностью сказать, что я не буду Бэтменом…

Кого в теории мог бы сыграть исполнитель роли Звёздного Лорда? Сказать пока трудно, но у фанатов наверняка есть пара-тройка вариантов, среди которых наверняка найдётся место даже для Бэтмена.