Джейсон Момоа обещает, что Тимоти Шаламе удивит актёрской игрой в «Дюне 3»

Во время недавнего интервью актёр Джейсон Момоа поговорил про Тимоти Шаламе и его номинацию на «Оскар» за «Марти Великолепного».

По мнению Момоа, Тимоти более чем достоин наивысшей степени награды в этом плане. Также Джейсон пообещал, что, когда люди увидят «Дюну 3», они сильно удивятся актёрским способностям Шаламе конкретно в этом фильме.

Поздравляю его с недавней номинацией на «Оскар». Он так много работает… подождите, пока увидите «Дюну 3». Одна из лучших его актёрских работ за всю мою карьеру. Я серьёзно. Тимми просто жжёт. Зафиксируйте это где-то.

Выход картины в прокат запланирован на 18 декабря.

