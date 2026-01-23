«Человек-паук: Совершенно новый день» будет отличаться настроением от трилогии
Режиссёр «Человека-паука: Совершенно новый день» Дестин Дэниел Креттон в интервью рассказал, что фильм будет сильно отличаться своим настроением и атмосферой от трилогии, которую снял Джон Уоттс.
По словам Креттона, лично его ощущения от картины сильно отличались от впечатлений, которые принесла трилогия. И в общих чертах постановщик назвал ленту «чрезвычайно приятной».
Это новая глава в его жизни. Ощущения были совершенно другими, и это был чрезвычайно приятный опыт.
Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля. В его актёрский состав вошли Марк Руффало, Сэди Синк, Джон Бернтал и ряд других новых лиц.
