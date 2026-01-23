Эми Мэдиган обсудила с Заком Креггером приквел «Орудий»

Эми Мэдиган, сыгравшая тётушку Глэдис в «Орудиях», рассказала, что обсудила с режиссёром фильма Заком Креггером приквел ленты. Его-то как раз и посвятят Глэдис.

Что-то конкретное в ходе беседы выяснить не удалось, да и сама Мэдиган не уверена, что проект в итоге получит свою реализацию.

Если это произойдёт, это будет действительно захватывающе, но, знаете, у меня нет ответов на подобные вопросы.

«Орудия» — один из главных фильмов 2025 года, в центре сюжета которого таинственное исчезновение почти всего школьного класса, состоящего из детей. Фильм запомнился фанатам своим необычным сюжетом и хоррор-элементами.