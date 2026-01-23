Сериал «Майор Гром: Игра против правил» завершился
Поделиться
Сегодня на «Кинопоиске» вышли оставшиеся серии сериала «Майор Гром: Игра против правил». Теперь можно посмотреть все доступные эпизоды.
Будущее шоу расширяет киновселенную и рассказывает истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. В сериале будут серии о Юлии Пчёлкиной, Диме Дубине, Августе ван дер Хольте, Сергее Разумовском, его друге Олеге Волкове и о самом Игоре Громе.
К главным ролям вернулись Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»). Шоураннером выступил Олег Трофим, режиссёр оригинальных картин, а режиссёром выступил Соберсаша, автор клипов для Instasamka и Егора Крида.
Комментарии
- 23 января 2026
-
12:02
-
11:52
-
11:22
-
10:54
-
09:57
-
08:59
-
08:24
-
07:40
-
07:23
-
06:42
-
02:17
- 22 января 2026
-
23:48
-
21:52
-
21:19
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:17
-
19:48
-
19:42
-
19:14
-
18:47
-
18:41
-
18:21
-
17:48
-
17:30
-
17:21
-
17:11
-
17:06
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:29
-
16:21
-
15:46