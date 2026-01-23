Скидки
Сериал «Майор Гром: Игра против правил» завершился

Сегодня на «Кинопоиске» вышли оставшиеся серии сериала «Майор Гром: Игра против правил». Теперь можно посмотреть все доступные эпизоды.

Будущее шоу расширяет киновселенную и рассказывает истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. В сериале будут серии о Юлии Пчёлкиной, Диме Дубине, Августе ван дер Хольте, Сергее Разумовском, его друге Олеге Волкове и о самом Игоре Громе.

К главным ролям вернулись Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»). Шоураннером выступил Олег Трофим, режиссёр оригинальных картин, а режиссёром выступил Соберсаша, автор клипов для Instasamka и Егора Крида.

