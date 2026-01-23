Скидки
Создатели сериала «Пони» готовы сделать второй сезон

Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, создатели шпионского сериала «Пони» с Эмилией Кларк в одной из главных ролей, готовы выпустить второй сезон шоу. Несмотря на желание авторов проекта, в Peacock добро на продолжение пока не дали.

Мы готовы с головой окунуться во второй сезон, как только нам дадут зелёный свет, и очень надеемся, что это произойдёт как можно скорее.

Проект рассказывает историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

