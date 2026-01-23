В США запустили американский TikTok — сделка о покупке завершена

19 декабря 2025 года китайская компания ByteDance заключила сделку о продаже американской версии TikTok в США. Соглашение вступило в силу уже вечером 22 января, оно оценивается экспертами примерно в $ 14 млрд.

Согласно документу, американская версия видеоплатформы на 80% принадлежит местным компаниям Oracle, Silver Lake и MGX, а также различным инвесторам. Самой компании ByteDance досталось около 20% — она всё ещё сможет влиять на американское подразделение сервиса, однако в куда меньшей степени.

В пресс-релизе говорится, что завершение сделки ознаменует новую веху в развитии TikTok в США. Отныне данные 200 млн американских пользователей будут защищены местными компаниями — вся информация о действиях юзеров отныне хранится на местных облачных сервисах. Пока неясно, создадут ли в США отдельное приложение или будут поддерживать существующий клиент с ограничениями по IP-адресу.