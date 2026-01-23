Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Феноменальный сценарий»: Ребекка Фергюсон — о «Дюне 3»

«Феноменальный сценарий»: Ребекка Фергюсон — о «Дюне 3»
Комментарии

Шведская актриса Ребекка Фергюсон поделилась своими впечатлениями от съёмок в фильме «Дюна 3». Исполнительница роли леди Джессики заявила, что участвовала в производстве нескольких сцен, а ближайшей весной она вновь снимется в небольших эпизодах.

Что касается сценария, то его актриса назвала феноменальным.

Я должна была сниматься в Исландии пару недель назад для «Дюны 3», но, как ни странно, съёмочная площадка была покрыта снегом. Мы потеряли декорации. Весной я буду сниматься в ещё одной сцене. Это потрясающе. Сценарий в фильме феноменальный.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет после сюжета оригинала. Съёмки третьего фильма начались в июле и формально завершились, однако Дени Вильнёв продолжает досъёмки с небольшими эпизодами. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.

Материалы по теме
Роберт Дауни-младший пошутил про один день выхода «Мстителей: Судный день» и «Дюны 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android