Стартовал второй сезон сериала «Секс. До и после» — вышли два эпизода

Стартовал второй сезон сериала «Секс. До и после» — вышли два эпизода
23 января стартовал второй сезон сериала «Секс. До и после». Драматический проект вернулся в онлайн-кинотеатре Okko — для просмотра уже доступны два эпизода.

Видео доступно во VK-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видел принадлежат Okko.

В продолжении шоу затрагивается иной аспект отношений между героями разных возрастов и социальных групп. Местом событий стал Санкт-Петербург, а связующим звеном между людьми и городом окажется яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед. Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен».

Главные роли во втором сезоне сыграли Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Валерия Астапова («Беспринципные»), Равшана Куркова («Не одна дома»), Артём Ткаченко («Баба Яга спасает Новый год»), Данил Стеклов («Мастер и Маргарита») и другие актёры. Режиссёром вновь выступила Дарья Мороз.

