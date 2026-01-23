«Сыграйте в Silent Hill 2»: зрители громят фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

22 января состоялась премьера фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации культовой видеоигры SIlent Hill 2. За адаптацию вновь отвечал Кристоф Ган, режиссёр знаменитой ленты «Сайлент Хилл», которая вольно перенесла на экран события первой SIlent Hill.

Тем временем у ленты появились первые оценки на киноагрегаторах от зрителей. На отечественном «Кинопоиске» средний рейтинг ленты составляет 5,2 балла из 10, на зарубежном IMDb — 4,9 балла из 10. Пользователи ругают экранизацию за скомканный сюжет, бюджетные декорации, неправдоподобную актёрскую игру и сравнивают новинку с проходными боевиками из 1990 годов. Они рекомендуют пройти недавний ремейк Silent Hill 2 и не тратить деньги на киносеанс.

Что пишут зрители о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Эффекты выглядят смехотворно плохо, а декорации создают ощущение дешёвого B-фильма. Актёрская игра либо чрезмерная, либо полностью статичная, без промежуточных моментов. Сценарий оскорбительно глупый и несправедливый по отношению к играм. Нет никакой тонкости, у зрителя нет возможности строить догадки или размышлять о происходящем, особенно учитывая, что режиссура Гана в этот раз напоминает боевик 90-х.

История — это полный бардак. Если без спойлеров, то он смешивает элементы из оригинальной Silent Hill и второй части, но делает это плохо и не передаёт эмоциональную глубину, которой славится вторая часть. Вряд ли вам понравится этот фильм, но если вы подойдёте к нему с низкими ожиданиями, то, может быть, он вам зайдёт.

Это ужасно. Лучше сэкономить деньги и сыграть в видеоигру. Кристофу Гану больше не стоит трогать Silent Hill. Я знаю, что он снял первую часть, там были хорошие эффекты и графика. Он явно не понимает лор серии и не понял, почему первый фильм удался.

Это плохой хоррор с плохим сюжетом, очень плохими эффектами, который портит сюжет игры. Избегайте его любой ценой. Учитывая, сколько сейчас стоит билет в кино, можно просто купить ремейк Silent Hill 2 и получить тот самый опыт. Я очень редко оставляю отзывы о фильмах, но это не рецензия, а предупреждение. Не платите деньги за просмотр этого фильма.