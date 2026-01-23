«Душевная пародия на супергероев»: критики в восторге от сериала Marvel «Чудо-человек»

27 января состоится премьера мини-сериала «Чудо-человек» — нового супергеройского проекта студии Marvel. Критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 96% свежести.

Обозреватели отмечают, что сериал стал свежим глотком для киновселенной Marvel — проект не старается показать сильного супергероя, который участвует в большом количестве экшен-сцен, а высмеять популярную серию фильмов. Критики также хвалят душевный сюжет, оригинальный юмор и игру актёров. При этом некоторые ругают проект за слишком слабую сатиру на известную киновселенную.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале Marvel «Чудо-человек»:

Если вы ожидаете от этого сериала экшена, то вряд ли найдёте его. Но если вы ищете хороший сюжет, действительно замечательных персонажей, за которых можно болеть, и увлекательное взаимодействие между ними, то это именно то, что вам нужно.

Сериал о начинающем актёре, обладающим сверхспособностями, но не являющимся супергероем. Это гораздо менее масштабная история для киновселенной Marvel, но для тех, кто готов принять это таким образом, это действительно сильный сюжет.

Пародия на киновселенную Marvel, в духе «Киностудии», в которой меньше юмора, чем в этой сатире, но благодаря играм главных актёров появляется удивительная душевность.

«Чудо-человек» – это настоящий подарок, даже если он окажется единичным случаем. В нём есть всё, что заставило меня полюбить Marvel с самого начала.

«Чудо-человек» пытается изменить формулу киновселенной Marvel, уделяя меньше внимания экшену и больше — сатире на Голливуд. Но ему не удаётся сказать ничего искреннего или смешного о киноиндустрии.

«Чудо-человек» повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.