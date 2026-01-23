«Я сразу позвонил маме»: Майкл Б. Джордан — о номинации на «Оскар»-2026 за «Грешников»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды фильма «Грешники» Майкла Б. Джордана. Он рассказал о своей реакции на получение номинации на «Оскар»-2026.

По словам артиста, первым делом он позвонил своей маме и сообщил ей о номинации. Джордан рассказал, что разговор значил для него очень много — женщина не сдержала слёз, когда радовалась за сына.

Первым делом я позвонила маме. Это было здорово. Было много слёз, и я понял, почему я вообще в этой индустрии и почему я занимаюсь актёрской деятельностью. Разговор с женщиной, которая положила всему этому начало, значил для меня очень много.

Майко Б. Джордан номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Фильм ужасов «Грешники» в целом получил 16 номинаций, что стало абсолютным рекордом за всю историю церемонии.