«Я очень счастлива»: звезда хоррора «Орудия» Эми Мэдиган — о номинации на «Оскар»-2026

Издание Variety взяло интервью у звезды хоррора «Орудия» Эми Мэдиган. Она рассказала о своей реакции на получение номинации на премию «Оскар»-2026.

По словам актрисы, она очень счастлива такому признанию. Мэдиган рада, что её работа в роли злодейки понравилась зрителям. Она также призналась, что обожает Глэдис, считая её культовым персонажем.

Я очень счастлива. У меня долгая карьера, и очень приятно, что людям так понравился фильм «Орудия». Я обожаю тетю Глэдис. Это действительно классный персонаж, ставший культовым. Так что снимаю шляпу перед ней. Она настоящая дива — без всяких преувеличений — со своим макияжем, украшениями и костюмами.

«Орудия» рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. За роль главной злодейки Эми Мэдиган получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».