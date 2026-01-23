Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер драмы «Спасти бессмертного» от автора «Мы из будущего» — выход 26 февраля

Большой трейлер драмы «Спасти бессмертного» от автора «Мы из будущего» — выход 26 февраля
Комментарии

Кинокомпании «Центр Кино» и «Реверсия» выпустили большой трейлер фильма «Спасти бессмертного». Фантастическая военная картина выйдет в кинотеатрах уже 26 февраля.

Видео доступно во VK-группе В Центре кино. Права на видео принадлежат «Центр Кино».

Драма рассказывает о 20-летнем блогере-экстремале, который не боится никаких опасностей. В один момент он оказывается в загадочной петле времени, из которой невозможно выбраться. Спасти его может только боец, который погиб 80 лет назад. Герою предстоит спасти воина, чтобы тот помог ему.

Главные роли в «Спасти бессмертного» сыграли Гуфи Медалин («К экзамену готов»), Игорь Денисов («Брестская крепость»), Валерия Платонова («Мой друг») и другие актёры. Сценарий написал Александр Шевцов — автор сценариев дилогии «Мы из будущего». Режиссёром выступил Павел Игнатов («Живой»).

О другом популярном фильме:
Идеальное продолжение и великая роль Рэйфа Файнса. Обзор «28 лет спустя: Храм костей»
Идеальное продолжение и великая роль Рэйфа Файнса. Обзор «28 лет спустя: Храм костей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android