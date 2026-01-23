Большой трейлер драмы «Спасти бессмертного» от автора «Мы из будущего» — выход 26 февраля

Кинокомпании «Центр Кино» и «Реверсия» выпустили большой трейлер фильма «Спасти бессмертного». Фантастическая военная картина выйдет в кинотеатрах уже 26 февраля.

Видео доступно во VK-группе В Центре кино. Права на видео принадлежат «Центр Кино».

Драма рассказывает о 20-летнем блогере-экстремале, который не боится никаких опасностей. В один момент он оказывается в загадочной петле времени, из которой невозможно выбраться. Спасти его может только боец, который погиб 80 лет назад. Герою предстоит спасти воина, чтобы тот помог ему.

Главные роли в «Спасти бессмертного» сыграли Гуфи Медалин («К экзамену готов»), Игорь Денисов («Брестская крепость»), Валерия Платонова («Мой друг») и другие актёры. Сценарий написал Александр Шевцов — автор сценариев дилогии «Мы из будущего». Режиссёром выступил Павел Игнатов («Живой»).