Первое фото кроксов в стиле LEGO — цена $ 150

Компания Crocs Inc. представила популярную линейку обуви в стиле конструктора LEGO. Авторы также показали первую фотографию модели.

Фото: LEGO/Crocs

Обувь выглядит в виде жёлтого кубика, с привычным для кроксов ободком на задней части. Создатели также раскрыли стоимость модели — одна пара обойдётся в $ 150 (около 11 тыс. рублей). Президент бренда Crocs Энн Мехлман заявила, что таким образом хотят привлечь внимание молодых людей.

Лояльная база поклонников LEGO может стать тем, что нужно Crocs, чтобы вновь привлечь молодых покупателей.

Модель кроксов в стиле LEGO можно будет приобрести на сайтах обеих компаний. Позднее выпустят джибитсы, которые прикрепляются на обувь, в виде кубиков, но их пока не показали.

