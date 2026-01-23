Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» покажут 25 января

Большой трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» покажут 25 января
Комментарии

Компания Nintendo объявила, что 25 января проведёт трансляцию Nintendo Direct, посвящённую мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино». Во время эфира авторы представят новый трейлер картины. Авторы также представили свежий кадр проекта, на которых показаны Марио и Луиджи в огненной форме.

Фото: Nintendo

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях водопроводчиков. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Анимационная лента выйдет в мировом прокате 3 апреля 2026 года. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android