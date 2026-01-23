Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite добавят героев и скины из сериала «Офис» — видео

В Fortnite добавят героев и скины из сериала «Офис» — видео
Комментарии

Инсайдер Shine опубликовал видео, где показаны герои из культового сериала «Офис» в знаменитой онлайн-игре Fortnite. Персонажи должны появиться в проекте в ближайшем обновлении.

Видео доступно на YouTube-канале Shiina. Права на видео принадлежат Epic Games.

Так, в игре дадут возможность поиграть за главных героев шоу — Майкла Скотта и Дуайта. Для персонажей будут доступны два костюма, а также стол и кирка в виде премии «Данди». Официально Fortnite пока не объявила о коллаборации.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк».

О другой популярной видеоигре:
Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale
Абсолютно всё, что нужно знать о Hytale
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android