В Fortnite добавят героев и скины из сериала «Офис» — видео

Инсайдер Shine опубликовал видео, где показаны герои из культового сериала «Офис» в знаменитой онлайн-игре Fortnite. Персонажи должны появиться в проекте в ближайшем обновлении.

Видео доступно на YouTube-канале Shiina. Права на видео принадлежат Epic Games.

Так, в игре дадут возможность поиграть за главных героев шоу — Майкла Скотта и Дуайта. Для персонажей будут доступны два костюма, а также стол и кирка в виде премии «Данди». Официально Fortnite пока не объявила о коллаборации.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами и брендами. Ранее в игре стартовало событие, посвящённое знаменитому мультсериалу «Южный парк».