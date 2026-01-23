Стильные кадры эротического триллера «Хочу заняться с тобой сексом» с Оливией Уайлд

Издание The Hollywood Reporter опубликовало стильные кадры фильма «Хочу заняться с тобой сексом». Дата выхода эротического триллера в мировом прокате пока неизвестна.

Фото: The Hollywood Reporter/Black Bear

Сюжет картины повествует о парне, по имени Эллиот, который устраивается на работу к провокационной художнице Эрике Трейси. Внезапно герой начинает сексуально вдохновлять автора на самые смелые картины.

Главные роли исполнили Мэйсон Гудинг («Хороший доктор), Оливия Уайлд (»Гонка"), Купер Хоффман («Долгая прогулка»), певица Charli XCX и другие актёры. Режиссёром выступил Грегг Араки — один из авторов сериалов «Ривердэйл» и «Американское преступление».