Team Spirit покинула чемпионат мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang

Team Spirit завершила своё выступление на чемпионате мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang. В четвертьфинале нижней сетки коллектив уступил индонезийскому составу Alter Ego.

Серия закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Юго-Восточной Азии. Соперники продемонстрировали высокую слаженность и адаптивность, сумев переломить ход противостояния после начальных трудностей. «Драконы» заняли итоговое пятое-шестое места на турнире и заработали $ 50 тыс. призовых.

Для организации это шаг назад по сравнению с прошлым годом: на M6 Team Spirit финишировала в четвёрке сильнейших. Костяк текущего состава (Kid Bomba, Sunset Lover и SAWO) также занимал топ-4 на чемпионате мира M5, выступая под тегом Deus Vult.

Борьбу за титул продолжают команды Alter Ego, Liquid PH, SRG и Aurora PH. Гранд-финал M7 World Championship состоится 25 января в 14:00 мск.