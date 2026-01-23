Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вы никогда не испытаете ничего подобного»: Роберт Паттинсон — о съёмках в «Дюне 3»

«Вы никогда не испытаете ничего подобного»: Роберт Паттинсон — о съёмках в «Дюне 3»
Комментарии

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Паттинсона («Бэтмен»). Он рассказал о съёмках в предстоящем эпике «Дюна 3».

По словам артиста, в другой профессии невозможно испытать что-то подобное. Паттинсон также рассказал, что в один момент реальность действительно стала напоминать «Дюну».

Вы никогда не испытаете ничего подобного ни в одной другой профессии. Имею в виду, в буквальном смысле, ведь я переживал то, чего почти никто в истории не испытывал и никогда не испытает, и это просто невероятно. Помню, как снимал сцену с Зендеей в пустыне, и говорю: «О! Мы же прямо как в «Дюне»! А она отвечает: «Да, мы вообще-то снимаем фильм по «Дюне». Но на самом деле было такое ощущение, что ты действительно в фильме по «Дюне».

«Дюна 3» Дени Вильнёва выступит экранизацией книги «Мессия Дюны». События оригинального произведения происходили спустя 12 лет после сюжета оригинала. Лента также завершит историю Пола Атрейдеса. К главным ролям вернутся звёзды из прошлых фильмов, в том числе Тимоти Шаламе и Зендея. Премьера картины состоится 18 декабря 2026 года.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android