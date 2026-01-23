В фильме «Что случилось ночью» с Ди Каприо сыграет Патриша Кларксон из «Острова проклятых»

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе фильма «Что случилось ночью» с Леонардо Ди Каприо произошло пополнение. В ленте сыграет Патриша Кларксон, известная по фильмам «Остров проклятых», «Догвилль» и «Зелёная миля».

Кого именно воплотит на экране актриса, пока неизвестно. Вместе с Кларксон и Ди Каприо одну из главных ролей сыграет звезда «Голодных игр» и «Умри, моя любовь» Дженнифер Лоуренс.

«Что случилось ночью» станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Режиссёром картины выступит культовый постановщик Мартин Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»). Дата выхода фильма пока неизвестна.