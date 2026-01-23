«Я сожалею, что ещё не дописал». Джордж Мартин — о книге «Ветра зимы»

Студенческое общество OxfordUnion поговорило с создателем вселенной «Игра престолов» Джорджем Мартином. Он рассказал о написании шестой книги фэнтезийной серии «Песнь льда и огня» под названием «Ветра зимы».

По словам писателя, он больше всего сожалеет, что не успел завершить произведение. Мартин заявил, что книжная серия успела «догнать» его, а он закончить её пока не смог.

Я больше всего сожалею, что не успел дописать «Ветра зимы». К тому времени, как мы продали эти книги HBO, у меня уже было опубликовано четыре произведения, и я активно работал над пятой частью. Как эти книги могли меня догнать? Но они догнали.

Ранее Джордж Мартин заявлял, что у него всегда были проблемы с дедлайном. Шестое произведение цикла «Песнь льда и огня» он пишет почти 15 лет. Писатель также сообщал, что уже написал около 1100 страниц.