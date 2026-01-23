Мультфильм «Зверополис 2» выйдет в онлайне 27 января — СМИ

Издание The Hollywood Handle раскрыло цифровую премьеру мультфильма «Зверополис 2». По данным СМИ, лента выйдет в онлайне уже 27 января.

Таким образом, картина может появиться на стриминговых сервисах спустя два месяца после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 26 ноября. За это время картина собрала более $ 1,7 млрд по всему миру, став вторым самым кассовым мультфильмом в истории. Официально компания Disney не сообщала о цифровом релизе ленты.

«Зверополис 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.