Джейсон Момоа и другие — в тизере фильма «Супергёрл» — премьера 26 июня

Комментарии

Компания Warner Bros. представила свежий тизер супергеройского фильма «Супергёрл». Ролик полноценно представляет персонажа Лобо, сыгранного Джейсоном Момоа («Minecraft в кино»).

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картина представляет собой адаптацию комикса «Женщина завтрашнего дня». В фильме Супергёрл путешествует по галактике с суперпсом Крипто и отправляется на кровопролитные поиски мести.

Главную роль исполнила звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи — автор фильма «Круэлла». Картина станет следующим фильмом киновселенной DC, которая началась с ленты «Супермен» Джеймса Ганна. Премьера «Супергёрл» состоится 26 июня.

