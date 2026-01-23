Скидки
Vitality обыграла GamerLegion и вышла в полуфинал BLAST Bounty Winter

Комментарии

Team Vitality успешно преодолела четвертьфинальный барьер на турнире BLAST Bounty Winter 2026. Французский коллектив обыграл состав GamerLegion со счётом 2:0.

На первой карте Inferno подопечные Дана apEX Мадесклера оказались сильнее со счётом 13:9. Вторая карта Dust2 прошла в более упорной борьбе, но Vitality довела встречу до победы — 13:11. Лучшим игроком матча вновь стал снайпер Матье ZywOo Эрбо, завершивший серию с рейтингом 1,31.

GamerLegion под руководством легендарного Януша Snax Погожельски покинула чемпионат, заняв пятое-восьмое места и заработав $ 73 750. Team Vitality прошла в полуфинал, где присоединилась к ранее отобравшимся FURIA Esports и Team Falcons. Последний участник стадии 1/2 финала определится в матче Team Spirit — PARIVISION.

