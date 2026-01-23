HOTU с n0rb3r7 обыграла BetBoom Team и прошла на IEM Rio 2026 по CS 2

Российская команда HOTU сотворила сенсацию в финале верхней сетки закрытых отборочных стадий на IEM Rio 2026. Коллектив Давида n0rb3r7 Даниеляна всухую обыграл BetBoom Team со счётом 2:0.

На первой карте Overpass борьба шла до конца, но HOTU вырвала победу — 13:11. На Dust2 преимущество было более уверенным — 13:9. Лучшим игроком матча стал капитан победителей n0rb3r7, закончивший серию с показателем K/D 38-27 и рейтингом 1,36.

Это первая победа HOTU над BetBoom Team в истории очных противостояний. Ранее команда трижды уступала сопернику, в том числе два раза в матчах за выход на IEM Krakow.

HOTU завоевала первый слот от региона на бразильский LAN-турнир. BetBoom Team упала в нижнюю сетку, где сегодня сразится за вторую и последнюю квоту. Основная стадия IEM Rio пройдёт с 13 по 19 апреля.