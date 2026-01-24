PARIVISION выбила Team Spirit с BLAST Bounty Winter по CS 2

PARIVISION сенсационно обыграла Team Spirit в четвертьфинале турнира BLAST Bounty Winter 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Джами Jame Али.
На первой карте Overpass доминировала Team Spirit, разгромив оппонента 13:5. Однако PARIVISION сумела перевернуть ход серии, забрав Mirage со счётом 13:9 и Ancient — 13:8.
Для капитана победителей Jame это первая победа над Team Spirit с декабря 2023 года. Тогда его Virtus.pro обыграла «Драконов» в группе BetBoom Dacha, но позже уступила в финале. PARIVISION впервые в истории тега вышла в полуфинал тир-1 турнира. Team Spirit завершила выступление на пятом-восьмом местах.