PARIVISION выбила Team Spirit с BLAST Bounty Winter по CS 2

PARIVISION сенсационно обыграла Team Spirit в четвертьфинале турнира BLAST Bounty Winter 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Джами Jame Али.

На первой карте Overpass доминировала Team Spirit, разгромив оппонента 13:5. Однако PARIVISION сумела перевернуть ход серии, забрав Mirage со счётом 13:9 и Ancient — 13:8.

Для капитана победителей Jame это первая победа над Team Spirit с декабря 2023 года. Тогда его Virtus.pro обыграла «Драконов» в группе BetBoom Dacha, но позже уступила в финале. PARIVISION впервые в истории тега вышла в полуфинал тир-1 турнира. Team Spirit завершила выступление на пятом-восьмом местах.

«Предложений лучше, чем это, у меня не было»: Zweih — о трансфере в PARIVISION в CS 2
