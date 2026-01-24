Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер сериала «Йеллоустоун: Маршалы» — премьера 1 марта

Трейлер сериала «Йеллоустоун: Маршалы» — премьера 1 марта
Комментарии

Компания Paramount представила трейлер сериала «Йеллоустоун: Маршалы». Спин-офф знаменитого шоу «Йеллоустоун» стартует 1 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Paramount.

Проект расскажет об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.

Самого Кейси вновь исполнит Люк Граймс («Настоящая кровь»). В сериале также снялись Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Гил Бирмингем («Ветреная река»), Эш Сантос («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Шоураннером выступает Спенсер Хаднат — один из авторов сериала «Спецназ».

О другом популярном сериале:
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android