Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 100 млн рублей

Сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 100 млн рублей
Комментарии

24 января сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата хоррор добился на третий день проката — премьера состоялась 22 января. Лента занимает второе место среди лидеров российского проката, уступая только «Чебурашке 2».

Фото: ЕАИС

«Возвращение в Сайлент Хилл» представляет собой адаптацию культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл». Картину низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 15% свежести от обозревателей и 30% от зрителей.

Каким получился новый фильм по культовой видеоигре:
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android