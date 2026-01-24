Скидки
Умер Александр Олейников, сценарист трилогии «Любовь-морковь»

Комментарии

ТАСС сообщило о смерти российского режиссёра, телеведущего и сценариста Александра Олейникова. Постановщик скончался ночью 24 января в возрасте 61 года.

О случившемся сообщили в окружении звезды российского кино. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.

Саши не стало сегодня ночью. Светлая ему память.

Александр Олейников изначально стал известен как ведущий на российском телевидении. Он вёл десятки телепередач, среди которых «Моя звезда» и «Ледовая коррида Валерия Харламова». Он также был сценаристом и режиссёром: именно Александр Олейников стал одним из авторов комедийной трилогии «Любовь-морковь». Кроме того, он выступил постановщиком таких сериалов, как «Детектив на миллион» и «Солнечная дoлина».

