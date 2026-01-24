Питер Динклэйдж — на свежем кадре комедии «Плетёный муж»

Издание Variety представило свежий кадр фильма «Плетёный муж». Дата выхода фантастической комедии пока неизвестна. Ранее кинокомпания «Про: взгляд» сообщала, что лента официально выйдет в российском прокате.

Фото: Topic Studios/Tango

Сюжет картины разворачивается в вымышленном мире. Главной героиней выступает женщина, которая страдает от одиночества. В один момент она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у соседей.

Одну из главных ролей исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!».