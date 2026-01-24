Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Питер Динклэйдж — на свежем кадре комедии «Плетёный муж»

Питер Динклэйдж — на свежем кадре комедии «Плетёный муж»
Комментарии

Издание Variety представило свежий кадр фильма «Плетёный муж». Дата выхода фантастической комедии пока неизвестна. Ранее кинокомпания «Про: взгляд» сообщала, что лента официально выйдет в российском прокате.

Фото: Topic Studios/Tango

Сюжет картины разворачивается в вымышленном мире. Главной героиней выступает женщина, которая страдает от одиночества. В один момент она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у соседей.

Одну из главных ролей исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!».

О другом популярном фильме:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android