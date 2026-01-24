Индонезийская Alter Ego выбила Team Liquid с чемпионата мира M7 по MLBB

В Джакарте завершился матч третьего раунда нижней сетки чемпионата мира M7 по Mobile Legends: Bang Bang. Местная Alter Ego одержала волевую победу над филиппинской Liquid со счётом 3:2.

Таким образом, Liquid занимает четвёртое место и выигрывает $ 60 тыс. Alter Ego обеспечила себе минимум место в топ-3 и после небольшой паузы сыграет с Selangor Red Giants из Малайзии за выход в гранд-финал, который состоится завтра в формате best-of-7 (до четырёх побед).

Плей-офф M7 проходит с 18 по 25 января в столице Индонезии, призовой фонд составляет $ 1 млн. Российский состав Team Spirit занял 5-6-е место, вчера вечером уступив Alter Ego.