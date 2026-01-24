Скидки
«Я даже заставку не могу слушать»: Софи Тёрнер — о сериалах по «Игре престолов»

Студия James B Street взяла интервью у звезды сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер. Она рассказала о своём отношении к новым проектам по фэнтезийной вселенной.

По словам актрисы, «Игра престолов» и всё, что с ней связано, вызывает у неё тревогу — она даже не может слушать музыку из заставок. Поэтому Тёрнер не будет смотреть новый сериал «Рыцарь Семи Королевств».

Если честно, я думаю, что не могу смотреть ничего по «Игре престолов». Я даже заставку не могу слушать. Эта вселенная вызывает у меня ужасную тревогу. Не знаю почему. Я прекрасно провела время на съёмках сериала, но я не могу смотреть ничего, связанного с ним. Но я очень рада за всех актёров, которые играют в «Рыцаре Семи Королевств». Желаю всем участникам удачи. Я смотреть сериал не буду, но буду за вас болеть.

Ранее Софи Тёрнер заявила, что готова вернуться к роли Сансы Старк, если сценарий будет интересным. Создатель фэнтезийной вселенной Джордж Мартин подтверждал, что HBO разрабатывает несколько спин-оффов «Игры престолов», среди которых есть и прямые продолжения оригинального шоу. На данный момент канал официально выпускает приквелы «Дом дракона» и «Рыцарь Семи Королевств».

