«Мы тебя найдём»: режиссёр «Возвращения в Сайлент Хилл» получал угрозы от фанатов

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана. Он рассказал о съёмках первой части серии 2006 года.

По словам постановщика, во время работы над оригиналом ему угрожали фанаты видеоигровой франшизы Silent Hill. Ган отметил, что поэтому ему пришлось отнестись к съёмкам обеих частей более ответственно.

Мы знаем, что люди, которые любят видеоигры, очень увлечены ими. Я помню, когда снимал первую часть, мне поступало множество угроз расправы. Люди говорили: «Если ты испортишь этот фильм, мы тебя найдём». Поэтому я подошёл к первому фильму с большой ответственностью, а ко второму – тем более. В то же время для меня было важно представить фильм, который мог бы заинтересовать людей, не играющих в игры.

Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» вышел в российском прокате 22 января. Картина представляет собой адаптацию культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. Ленту разгромили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 15% свежести от обозревателей и 30% от зрителей.

Каким получился фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»:
