В Госдуме предложили запретить анонимов в социальных сетях в России

В Госдуме предложили запретить анонимов в социальных сетях в России
ТАСС взяло интервью у зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова. Он рассказал о важности запрета анонимной регистрации в социальных сетях.

По словам депутата, за каждым постом в соцсетях должен скрываться живой человек, которого можно идентифицировать. Это позволит бороться с мошенничеством и буллингом.

Я считаю, что вообще регистрация в социальных сетях должна перестать быть анонимной. За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств.

Андрей Свинцов отметил, что реализовать запрет анонимов в соцсетях очень просто. Для этого нужно принять федеральный закон, который заставит платформы исполнять его.

