Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини достигли 500 млн рублей

24 января сборы фильма «Горничная» в России достигли 500 млн рублей. Такого результата эротический триллер добился за 16 дней — лента официально вышла в российском прокате 8 января. Картина занимает третье место среди лидеров проката, уступая хоррору «Возвращение в Сайлент Хилл» и семейному фильму «Чебурашка 2».

Фото: ЕАИС

По всему миру «Горничная» собрала свыше $ 213 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 35 млн, подобный результат — большой успех. Сейчас компания Lionsgate работает над сиквелом триллера, в котором вновь вернётся героиня Сидни Суини.

«Горничная» представляет собой экранизациюю бестселлера Фриды Макфадден, который рассказывает о девушке Милли. Она устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Какой получилась «Горничная»:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
