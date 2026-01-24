Скидки
Зрители оценили «Казнить, нельзя помиловать» Бекмамбетова ниже ленты «Трон: Арес»

23 января состоялась премьера фильма «Казнить, нельзя помиловать» — новой фантастической картины российского режиссёра Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом («Стражи галактики») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «В-». Таким образом, зрители оценили «Казнить, нельзя помиловать» даже ниже провальной фантастической картины «Трон: Арес» (В+). Критики также разгромили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes её порекомендовали к просмотру только 20% обозревателей.

Фото: CinemaScore

События «Казнить, нельзя помиловать» разворачиваются в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

