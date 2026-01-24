Скидки
«Это должен сделать я». Звезда драмы «Звук металла» Риз Ахмед хочет сыграть Джеймса Бонда

Издание Variety взяло интервью у звезды драмы «Звук металла» Риза Ахмеда. Он рассказал о комедийном сериале «Наживка», где он играет актёра, претендующего на роль Джеймса Бонда.

По словам Ахмеда, он хотел бы сыграть знаменитого агента 007 в предстоящем фильтме Дени Вильнёва. Как только ведущий из издания сказал ему, что скорее всего роль исполнит Джейкоб Элорди, артист в шутку покинул студию.

Мне всё равно, кто сыграет Джеймса Бонда. Но главное условие — это должен быть я!

Комедийный сериал «Наживка» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 марта. Шоу расскажет о Шахе Латифе — молодом пакистанском актёре, которому удаётся пройти прослушивание на роль Джеймса Бонда. После этого его жизнь выходит из-под контроля, ведь все окружающие начинают сомневаться в его возможности сыграть культового персонажа.

Красивый фильм-катастрофа. Обзор «Гренландии 2»
