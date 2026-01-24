Турнир M7 по Mobile Legends собрал 5,6 млн зрителей — рекорд дисциплины

Чемпионат мира M7 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang установил новый исторический рекорд по пиковому количеству зрителей.

Максимальный онлайн трансляции был достигнут в ходе финала нижней сетки, где встретились коллективы Alter Ego и SRG. За этим противостоянием одновременно наблюдали 5 594 138 человек. Высокий интерес аудитории вызвал и предшествующий полуфинал нижней сетки (Alter Ego против Liquid PH), который собрал у экранов 5 367 769 зрителей.

Ключевой платформой для просмотра стал TikTok, особенно востребованный в азиатском регионе. Сообщается, что только индонезийский стрим в этом сервисе в пике смотрели 1,4 млн пользователей.

Такой результат позволил M7 побить предыдущий рекорд дисциплины, установленный на чемпионате мира M5 в 2023 году (около 5 млн человек). Кроме того, статистика Mobile Legends теперь более чем в два раза превосходит исторический максимум Dota 2 — финал The International 2021 собирал 2,7 млн зрителей.

Тем не менее абсолютное лидерство в киберспортивной индустрии сохраняет League of Legends. Финал Worlds 2024 привлёк внимание 6 856 769 человек.