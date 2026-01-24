Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Турнир M7 по Mobile Legends собрал 5,6 млн зрителей — рекорд дисциплины

Турнир M7 по Mobile Legends собрал 5,6 млн зрителей — рекорд дисциплины
Комментарии

Чемпионат мира M7 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang установил новый исторический рекорд по пиковому количеству зрителей.

Максимальный онлайн трансляции был достигнут в ходе финала нижней сетки, где встретились коллективы Alter Ego и SRG. За этим противостоянием одновременно наблюдали 5 594 138 человек. Высокий интерес аудитории вызвал и предшествующий полуфинал нижней сетки (Alter Ego против Liquid PH), который собрал у экранов 5 367 769 зрителей.

Ключевой платформой для просмотра стал TikTok, особенно востребованный в азиатском регионе. Сообщается, что только индонезийский стрим в этом сервисе в пике смотрели 1,4 млн пользователей.

Такой результат позволил M7 побить предыдущий рекорд дисциплины, установленный на чемпионате мира M5 в 2023 году (около 5 млн человек). Кроме того, статистика Mobile Legends теперь более чем в два раза превосходит исторический максимум Dota 2 — финал The International 2021 собирал 2,7 млн зрителей.

Тем не менее абсолютное лидерство в киберспортивной индустрии сохраняет League of Legends. Финал Worlds 2024 привлёк внимание 6 856 769 человек.

Материалы по теме
Индонезийская Alter Ego выбила Team Liquid с чемпионата мира M7 по MLBB
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android