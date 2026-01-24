Скидки
Falcons прошла в финал BLAST Bounty Winter в CS 2 после победы над Vitality
Team Falcons стала первым финалистом турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В полуфинальном противостоянии коллектив Николы NiKo Ковача сломил сопротивление Team Vitality со счётом 2:1.

Серия началась с победы Falcons на Inferno (13:10). На Anubis французы взяли убедительный реванш, разгромив соперника 13:4. Однако на решающей карте Mirage Falcons не оставила шансов оппонентам — 13:6.

Главным героем матча стал босниец NiKo, завершивший встречу с показателем убийств/смертей 46-37 и общим рейтингом 1,31. На третьей карте его перформанс достиг рейтинга 2,18. Отлично проявил себя и стендин Матей NucleonZ Трайкоски, который набил статистику 44-38.

Для организации Team Falcons это уже седьмой выход в финал крупного турнира в истории. Пока на счету клуба лишь один трофей — победа на PGL Bucharest 2025. В решающем матче команда встретится с победителем пары FURIA — PARIVISION.

